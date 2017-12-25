Saint Antuan Kilisesi’nde Noel Ayini
Kilise, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı için gelen Türk vatandaşların akınına uğradı. Polis ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazreti İsa’yı anlatan ilahilerin söylendiği Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel Ayini’nde İncil’den bölümler okundu. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tutmayı da ihmal etmedi.
Kilisede bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İnsanoğlu aslında zayıf bir varlıktır. Bununda çok farkında değildir. Bedenimiz bu dünyaya bağlı. Havaya, suya, toprağa, insanların sevgisine. Ruhumuz da ölümsüzlük istiyor ama hayat kısa. Cennete varmak ve orada ebedi olmak ancak ilahiyat açısından mümkündür. Fakat insan bazen bencilliğiyle bu zaafını unutuyor ve bencilliği üzerinde dünyada bir zulüm kurabiliyor. Aslında bu cennet dünya herkese yetecekken içindeki sınırsız duygularla zulme alet olabiliyor. İnsan olarak bazen unuttuğumuz değerleri hatırlamak istiyoruz. Kendi elimizle bu güzel dünyayı cehennem yapmak istemiyoruz. Tüm peygamberlerin getirdiği bu. İyi ki inananlar var, müminler var. İyiliğin çok olduğu bir dünyaya güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.
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