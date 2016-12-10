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10 Aralık 2016 Cumartesi

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Saiteli Kadınhanı Belediyespor

10 Aralık 2016 Cumartesi, 14:40
Saiteli Kadınhanı Belediyespor galibiyet serisine başlamak istiyor

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KONYA (AA) – Süper Amatör Lig’de mücadele eden Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Muhasebe Gençlerspor maçını kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyor.

Saiteli Kadınhanı Belediyespor futbolcusu Mehmet Ali Üzgü, Kadınhanı 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Konya Ereğlispor karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Muhasebe Gençlerspor ile karşılaşacaklarını anımsatan futbolcu Üzgü, “Başta başkanımız Mehmet Nuri Ödük olmak üzere hocamız Mehmet Badem ve taraftarımızın desteğiyle çıktığımız yolda şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Muhasebe Gençlerspor maçını kazanıp, galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Puan kaybetmeden, devre arasına yenilgisiz girmek istiyoruz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanarak, sezonu şampiyonlukla bitirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

Futbol Mehmet Ali Üzgü Muhasebe Gençlerspor Saiteli Kadınhanı Belediyespor

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