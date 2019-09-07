Sakarya Kent Meydanı açılış töreni

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yapılan Sakarya Caddesi Kent Meydanı açılış töreni, vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kızılay Sakarya Caddesi'nde düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin başkent kimliğini ortaya çıkaracak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar vatandaşlara verdikleri sözleri tutmak için çalıştıklarını belirten Yavaş, bütün projeleri meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bizzat orada yaşayan halkla görüşerek hayata geçirmeyi önemsediklerini söyledi.

Yavaş, şeffaflık için ihaleleri ilk kez canlı yayınladıklarını belirterek, bunu sonuna kadar sürdürmeye azimli olduklarını, diğer belediyelere örnek teşkil edeceklerini dile getirdi.

Görevi devralır almaz, belediyedeki dağınıklığı ve israfı ortadan kaldırdıklarını savunan Yavaş, yaptıkları bütün harcamaları ve masrafları gösterir şekilde 100 gün raporunu basınla rahatça paylaştıklarını belirtti.

Yavaş, "yüzüncü yılda yüz proje" dediklerini ve bunların hepsini zamanla hayata geçirdiklerini belirtti.

Amaçlarının Ankara'da ayrımı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Yavaş, oy versin vermesin, herkese her yerde hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de 31 Mart'ta "Her şey çok güzel olacak" dediklerini anımsatarak, "Bu, ilk meyvesini hizmet olarak Ankaramızın merkezinde Kızılay bölgemizde Sakarya Caddesi'nde kendini gösterdi." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Onur Akın konseriyle devam etti.