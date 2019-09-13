Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü
ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir." dedi.
Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin 98. yılı dolayısıyla Polatlı Duatepe'de düzenlenen programa Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden bir bölüm okuyarak başladı.
Tarihi destanların yazıldığı alanların Bakanlık tarafından Milli Park ilan edilerek korunduğunu belirten Pakdemirli, tarihi milli parkların, abideleşen zaferlerin er meydanları olduğunu ifade etti.
Pakdemirli, bu parkların büyük çoğunluğunun yakın savaş tarihine tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Bu alanlarımız, Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı, Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, KOP Dağı Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'dır." dedi.
Bu alanlarda şehitlik ihyaları, alt yapı çalışmaları, üst yapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapıldığını dile getiren Pakdemirli, Türk Milletinin tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun gönüllere yerleşmesi için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
– "Sakarya Zaferi istiklaldir, istikbaldir"
Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin hürriyet için, istikbal için son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Sakarya Zaferi, İstiklal Harbi için bir dönüm noktasıdır, nihai zaferden önceki son merhaledir. Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir." diye konuştu.
Tarihi milli parkların yaşanılanları diri tutan yerler olduğunu anımsatan Pakdemirli, "Bizler, yiğitlerin bir bir toprağa düştüğü toprakların üzerinde yaşıyoruz. Bizler, bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, tanıyoruz. Şunu unutmamak gerekir, mekanlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir. Bu sebeple bu parklara sahip çıkacağız, daha çok ziyaret edeceğiz. Buralara daha çok dikkat çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Japonların her yıl çocuklarını Hiroşima'ya götürdüklerini aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin daha çok ibretlik mekanı olduğunu söyleyerek Mehmet Akif Ersoyun bir şiirinden mısralar okudu.
Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Başta gençlerimiz olmak üzere, burada bulunan bütün hazırunu ekimde gerçekleştireceğimiz Tarım Şuramıza davet ediyoruz. Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız, varlığınızı hissettirmeniz, attığımız her adımda bizleri daha da güçlü kılacaktır. Ayrıca, Bakanlık olarak, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlikle 11 milyon fidanı, genç yaşlı el ele toprakla buluşturacağız. Yine bu vesileyle sizleri bu etkinliğe de davet ediyorum."
Pakdemirli, dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar dileyerek dua etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez konuşmanın ardından Pakdemirli'ye Milli Mücadele dönemine ait fotoğraf hediye etti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, Sakarya Zaferi'nin onur mücadelesi olduğunu belirterek, bu meydanda, Anadolu'nun işgal edilemeyeceği, Türk Milletininin esir edilemeyeceği gerçeğinin anlaşıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri sundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gösteri uçuşu yapıldı ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin canlandırıldığı tiyatro oyunu sahneye kondu.
-
Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü
-
Nevşehir'de “Duman-7” operasyonu
-
Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
-
Sivas'ta Ermeni mezarlığında ayin
-
Suşehri Kaymakamlığından vatandaşlara aşure ikramı
-
Güdül Belediyesinden İnönü Mağaraları bölgesinde düzenleme
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.