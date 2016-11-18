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Sakıka 1 yıl 3 ay hapis cezası

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Sızı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Büyük İnsanlık Mitingi’nde yaptığı hitabe sebebiyle ‘Türk milletini küçük düşürmek’ ve ‘ör.

18 Kasım 2016 Cuma, 00:03
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Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Sızı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Büyük İnsanlık Mitingi’nde yaptığı hitabe sebebiyle ‘Türk milletini küçük düşürmek’ ve ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Doğubayazıt Ağır Canice Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sakık ve avukatları hazırlanmış bulunurken, yapılan savunmanın ardındaki mahkeme heyeti Sakık’a ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’ suçundan beraat, ‘örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar, avukatlar aracılığıyla temyiz edilecek” denildi.

öte yandan, Sızı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da, sosyal paylaşım hesabından “Bugün barışı ve çözümü tedavi görebilen bir konuşmamda ötürü 1 sene 3 ay canice aldım. Bu değin zalimliğin yanına şüphesiz bu suç oluşturan devede kulak kalır” paylaşımını yaptı. 

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