Sakız Yunanistan tekelinden çıkarılacak

Insanlar arasında “altın damlayan ağaçlar” olarak kabul görebilen sakız ağacının sayıca çoğaltılması, Türkiye’de sakız üretiminin artırılması için Orman Genel Müdürlüğü 2014-2019 yılları aralarında sürecek “Sakız Eylem Planı” başlatmıştı. Konuya ilişkin İzmir Orman Alan Müdürlüğünden yorumlama yapıldı. Açıklamada, “Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan’ın tekelinde olan sakızın Türkiye’de üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğü geniş ayrıntılı bir egzersiz yürütüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 2014-2019 yılları aralarında sürecek “Sakız Eylem Planı” dahilinde İzmir’de sakız ormanlarının tesisi sürekli devam ediyor” denildi.

İzmir Orman Alan Müdürü Şahin Aybal, sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız imal kültürünün her tarafta canlandırılması, yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine tekrar kazandırılması nedeniyle başlatılan eylem planı ile 2014 yılından bugüne dek İzmir ilinde toplam 20 bin hektar sahada sakız envanteri yapıldığını söyledi. Aybal açıklamasına şöyle devam etti:

“12 hektar alanda 3 bin 500 sakız ağacının bulunduğu Anaçlık Bahçe oluşturuldu. Doğada bulunan 5 bin adet sakızların aşılaması yapıldı. Bin ferdin bulunduğu Sakız Ağacı Klon Parkı Orman Ağaçları ve Tohum Ens. Müd. kadar tescillendi. Bin 300 adet havai köklendirme ile sakız fidanı üretildi. 53 bin adet fidan aşı altlığı amacı ile fidanlıkta üretildi. Torbalı Orman Fidanlığında 100 fert cilt oluşan anaçlık bahçe oluşturuldu. Çeşme Çiftlik köyde 17 ha alanda bin 500 aşı ve havai köklendirme ile elde edilen fidanları dikildi. Hem aynı sahaya 2 bin adet pistacia atlantica fidanı dikilmiş ve sahada aşılanacak. Yine sahada batırma metodu ile 400 adet Çeşme’de doğal olarak bulunan Pistacia lentiscus var. Chia ağaçlarından alınmış çelikler toprakla buluşturuldu.”