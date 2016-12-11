Saldırının gerçekleştiği alana dev Türk bayrakları

‘Beleştepe’ olarak adlandırılan bölgede yaşanan patlamanın gerisinde polisin incelemesi tamamlanırken, Maçka Parkında patlamanın yaşandığı noktada ise polisin olay yerini tahlil çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürerken, patlamanın yaşandığı noktaya görevliler tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Alper Korkmaz – Hüseyin Coşkun

