Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
NEVŞEHİR (AA) – Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı.
Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail parkurunda bin 455 sporcu yarıştı.
Bu parkuru erkeklerde Ukrayna'dan Serhii Popov birinci, Türkiye'den Ahmet Arslan ikinci, Güney Afrika'dan Thabang Madiba ise üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise Ukrayna'dan Olha Havlytska birinciliği, yine Ukrayna'dan Sofiya Porokhnavets ikinciliği, Türkiye'den Aysel Aydın ise üçüncülüğü elde etti.
753 sporcunun yarıştığı 63 kilometrelik parkurda erkeklerde Türkiye'den İrem Can Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Rusya'dan Mikhail Nikonov ise üçüncü oldu. Parkuru kadınlarda Belçika'dan Manuela Soccol birinci, İngiltere'den Jo Meek ikinci, aynı ülkeden Eve Bugler ise üçüncü tamamladı.
-
Divle Obruk Peyniri açılış festivali
-
Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
-
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
-
Suşehri'nde Muhtarlar Günü kutlandı
-
Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
-
Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.