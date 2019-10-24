Samet Aybaba: “Bizim derdimiz bir an önce kazanmak”
KAYSERİ (AA) – Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bizim derdimiz bir an önce kazanmak. Aslında oynadığımız iç saha maçında biz buna çok yaklaşmıştık. Özellikle ikinci yarı oyun kalitesi çok yükseldi, çok pozisyon bulduk. Şimdi Malatya maçına bakıyoruz." dedi.
Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir an önce maç kazanmak istediklerini söyledi.
Puan olarak Kayserispor'un üstünden bulunan 6-7 takımın maçlarının da zor olduğunun altını çizen Aybaba, şunları kaydetti:
"Bizim derdimiz bir an önce kazanmak. Aslında oynadığımız iç saha maçında biz buna çok yaklaşmıştık. Özellikle ikinci yarı oyun kalitesi çok yükseldi, çok pozisyon bulduk. Şimdi Malatya maçına bakıyoruz. Kaliteli bir takım, bireysel yetenekleri olan oyuncular var. Biz de iyi takımız ve yükselişe geçmemiz lazım. Oyuncularla devamlı bunu konuşuyoruz. Artık önümüzdeki ilk maçı kazanıp, ondan sonraki maçlara daha rahat bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Arkadaşların performansları da yükselmeye başladı. Antrenman istekleri ve coşkuları da arttı. Böyle destekle devam ederse inşallah yukarılara doğru tırmanırız."
– "Djedje'yi bu takımda görmek istemiyoruz"
Takımla antrenmana çıkmayan bazı futbolcuların durumuna da değinen Samet Aybaba, şöyle konuştu:
"Djedje bir müddet bizimle antrenmanlara çıkmayacak. Adebayor'un ayağında sakatlığı var, tedavisi sürüyor ama Djedje ile ilgili kulübün bir yaptırım uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Onlara da bunu söyledim. Burası marka, markayı yüksek tutmak lazım. Eğer onu yüksek tutmazsanız o zaman başka sorunlar yaşarsınız. Takım bütünlüğüyle ilgili birleştirmeye çalıştığınız şeyleri kaybetmeye başlarsınız. Bu nedenle bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyoruz. Hem saha içinde katkısının olmadığından hem de saha dışında takımı rahatsız edecek kötü, disiplinsiz davranışta bulunduğundan. Burada hem içeride hem dışarıda hem de performansla ve davranışla ilgili bir şey yapmazsak takım bütünlüğünü bir araya getiremeyiz."
Aybaba, futbolcuların gereksiz kart gördüğünü vurgulayarak, "Geldiğimiz günden beri arkadaşların niye bu kadar kart gördüğünü zaten konuşuyoruz. Hiç doğru değil. Pozisyon kartı da değil, hep itirazdan. Hadi onu, başarısız giden sonuçları içeride isyan etmeye bağladık ama bunu futbolla yapmalarını tavsiye ettik. Yani sonuçta biz onlarla ilgili arkadaşları ikaz ediyoruz. Onlar da bize söz verdiler ama gene sarı kart var. Ceza vereceğiz, geliştireceğiz. Başarılı olan insan başka şeylerle uğraşmaz işine bakar. 'Daha iyi yapıyorum, daha çok keyif alıyorum' bölümünde olur. Başaramadığınız zaman takım halinde o zaman hakeme hata bulursunuz, rüzgara, toprağa, taraftara, medyaya bir şey bulursunuz." ifadelerini kullandı.
– Antrenman
İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışma ile sona erdi.
Öte yandan, kulüp tesislerini ziyaret ederek, antrenmanı izleyen bir anaokulunun öğrencileri futbolcularla fotoğraf çektirdi.
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