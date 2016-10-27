Samet Aybabadan anlamlı ziyaret

Bir süredir lösemi tedavisi gören Buse Nur Kaba’ya moral ziyaretinde bulunmak için Hatay’a gelen Aybaba, Karakese mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Buse Nur’u evinde ziyaret etti.

Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan evlatlarımıza hepimiz sağlıklı sağlığa zararlı diye ayrım yapmadan içten bir şekilde bakmalıyız. Bu ülkenin insanları evlatlarına doğru bakması lüzumlu, hastalandıktan daha sonra bir şeyler yapalım gayretini artık geri planda bırakalım. Evlatlarımızın doğuşundan eğitimine büyüyene değin nasıl katkı maddesi sağlarız diye düşünmeli, onlar bizim evlatlarımız bu ülkenin evlatları” ifadelerini kullandı.

Aybaba, Buse Nur’u ziyaret etmekten nedeniyle mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ayrıca kendisini de çok iyi gördüm. Bir lahza önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

Karşı Samet Aybaba’yı gören ve giydiği Beşiktaş formasıyla tedarik eden Buse Nur, “Onun beni görmeye geleceğini duyduğumda çok mutlu olmuştum, derhal kendisini karşımda görür görmez çok daha mutlu oldum” diye konuştu.

Duygulu anların yaşandığı buluşmada Samet Aybaba ile bir vakit sohbet eden Buse Nur Vahşi birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Necati İvgin

