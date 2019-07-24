Sami Savatlı imzalı Emirgan Sütiş, Bahçeşehir'de
İSTANBUL (AA) – Ünlü mimar Sami Savatlı, Bahçeşehir'deki Emirgan Sütiş şubesini tasarladı.
Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, değişen marka yüzü ile genç nesle geleneksel lezzetleri sevdiren Emirgan Sütiş markası, artık iç mimari tasarımı ile göz dolduruyor.
Son dönemde hayata geçen Emirgan Sütiş şubelerinde imzası bulunan mimar Sami Savatlı, Bahçeşehir'de geleneksel detayların çokça kullanıldığı zamansız ve rafine-lüks olarak tanımladığı bir tasarıma imza attı.
Tamamı el işçiliğiyle Türkiye’de üretilen ve tasarımı Savatlı tarafından gerçekleştirilen aydınlatmalar mekanın genelinde ön plana çıkarken, tavanları süsleyen sanat eserleri ve porselen tabaklardan oluşan tüm eserler Sami Savatlı imzasını taşıyor.
Verilen bilgiye göre, Emirgan Sütiş, dünden bugüne başarısının anahtarı olarak görülen tüm sütlü tatlıların reçetelerini, hala aslına sadık kalarak hazırlıyor, 60 yıllık bir deneyimin getirdiği ürün ve hizmet kalitesini "memnuniyet" odaklı misafirperverlik anlayışıyla perçinlemeye devam ediyor.
Savatlı, Maçka'da bulunan ofisi ve galerisinde sanat ve tasarım çalışmalarını eş zamanlı olarak, bünyesinde mimar, iç mimar, ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan genç ve yenilikçi bir ekiple sürdürüyor.
2012 yılında, Uluslararası EDIDA Tasarım Ödülleri'nde, en iyi genç tasarımcı ödülüne layık görülen Savatlı, başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat çalışmalarını sürdürüyor.
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Sami Savatlı imzalı Emirgan Sütiş, Bahçeşehir'de
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