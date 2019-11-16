Şampiyon atlara “ballı muzlu” menü
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya'da çiftliğinde 25 rahvan atı barındıran iş adamı Ali Baranok, çok sayıda şampiyonluğu olan hayvanlarına yeşillik, bal ve muz ilaveli yüksek proteinli yem veriyor.
Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde yumurta üretme çiftliği sahibi Baranok, ailesinden gelen at yetiştiriciliği merakını işletmesindeki harada yaşatıyor.
Zamanını önemli bölümünü yarışlara hazırladığı ve çok sayıda şampiyonluğu olan rahvan atlarla geçiren Baranok, yeğenleri ve çocuklarıyla da yarış yapmayı ihmal etmiyor.
Baranok, birbirinden heybetli ve yürüyüş estetiği ile dikkati çeken rahvan atları, zaman zaman bal ve muz kattığı yüksek proteinli yemle besliyor.
Aileden gelen at yetiştiriciliği merakını sürdüren Baranok, binicisi olduğu atlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor.
– "Bu atlar, öz Osmanlı atları"
Baranok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at merakının ailesinden geldiğini söyledi.
Çocukları ve yeğenlerinin de usta binici olduğunu anlatan Baranok, çocuk yaştan ata bindiğini ve en büyük hobisinin çiftlikte vakit geçirmek olduğunu vurguladı.
Atlarla ilgilenmenin bir tutku olduğunu söyleyen Baranok, atların kendisine has "rahvan" adı verilen yürüyüşüyle bilindiğini belirterek şöyle konuştu:
"Üretimiyle de ilgili kısraklar aldık taylar yetiştirdik. Üçüncü kuşak da burada yetişiyor. Bu atlar, öz Osmanlı atları. Bulgaristan haralarında yetiştirilen atlar, Osmanlıların Balkanlardan çekilmesiyle atlarımız haralarda kalmış. Bizdeki hayvanlar onların nesli. Bu atlara yerli öz ırk olması bakımından 'yol bitiren' adı veriliyor. Diğer cinslere göre daha güçlü ve hızlı olduğu için tabir ediliyor."
– "Ellerimizle besliyoruz"
Ülke genelinde düzenlenen yarışlara istinasız katıldıklarını belirten Baranok, bu atlara deyim yerindeyse, gözü gibi baktıklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu yıl düzenlenen 13 yarışın 11'inde 'Gocaoğlan' birinci oldu. Çiftlikteki 4 şampiyon atın, toplamda 5 Türkiye şampiyonluğu var. Atlarımızı yulaf, arpa, mısır ezmesi, kepek, ruşeym, ayçiçek küspesi, kuru yonca veriyoruz. Bunları kalorisi hesaplanarak özenle veriliyor. Atların ana tüketim maddesi ise yulaftır. Ayrıca şampiyonlarımıza yeşillik türünde maydonoz, marul ile muz, havuç ve bal da yediriyoruz. Balı enerji için veriyoruz. Adeta ellerimizle besliyoruz."
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