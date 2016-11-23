Şampiyon öğretmen çiftin öğrencileri için hayali

ANKARA (AA) – MUSA SAMUR – Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan öğretmen Serap ve Mevlüt Pekcan çifti, olimpiyatlarda başarılı olacak sporcular yetiştirmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Kick boksta dünya şampiyonluğu ve tekvando poomse Avrupa ikinciliği olan Serap Pekcan ve tekvando poomsede iki kez dünya şampiyonu olmayı başaran Mevlüt Pekcan, AA muhabirine, öğretmenlik mesleği, tekvandoda elde ettikleri başarılar ve tekvando dersi vermek için oluşturdukları öğrenci grubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beden eğitimi öğretmenliğini 3 yıldır yaptığını belirten Serap Pekcan, “Beden eğitimi derslerinin yanı sıra tekvando antrenmanları da yaptırıyorum. Öğrencilerimizin arasında çok yetenekliler var. Amacımız biz nasıl dünyada ve Avrupa’da derece yaptıysak buradaki öğrencilerin arasından da milli sporcular çıkarabilmek.” diye konuştu.

Özellikle olimpiyatlarda başarılı olacak sporcular yetiştirmeyi hayal ettiklerini vurgulayan Serap Pekcan, beden eğitimi derslerinde tespit ettikleri yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Serap Pekcan, “Herkes öğretmen doktor mühendis olacak diye bir şey yok. Çocukların ilgi ve yetenekleri farklı olabiliyor. Biz yetenekli gördüğümüz öğrencileri sadece tekvandoya değil spora yönlendiriyoruz. Onların topluma faydalı bireyler olmaları için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Buradan şampiyon sporcular çıkacak”

Genç Osman Anadolu Lisesi’nde görev yapan 11 yıllık öğretmen Mevlüt Pekcan da 26 yıldır tekvando yaptığını belirterek, “Birikimlerimi öğrencilerime aktarıyorum.” dedi.

Eşiyle birlikte öğretmenliği çok sevdiklerini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimize faydalı oldukça çok mutlu oluyoruz. Tekvando kursu da veriyoruz. Beden eğitimi derslerimizde çocuklarımızın sporu sevmesi için çalışıyoruz. Öğretmenlik mesleğinin sevdiğim tarafı öğrencilere faydalı olmak, başarılı bireyler yetiştirmek.”

Beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra eşi Serap ile seçtikleri öğrencilere okulda tekvando kursu da verdiklerini dile getiren Pekcan, “Umutluyuz. Umarız buradan şampiyon sporcular çıkacak.” ifadelerini kullandı.

– Öğretmenlik ve spor

Serap Pekcan, öğretmenlik ve sporunu “kutsal meslek”, Mevlüt Pekcan ise “fedakarlık gerektiren, geleceğimizin mimarları” olarak tanımladı.

Spor için Serap Pekcan, “Yarışma, kültür etkinlik, kendine güven, işbirliği, kendini ifade edebilme, başarı ve madalya” derken Mevlüt Pekcan da “Yaşam tarzı, mutluluk, pozitiflik ve başarı” diyerek sözlerini tamamladı.