Şampiyon rallicinin gözü Avrupa'nın zirvesinde

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Otomobil sporlarına 7 yaşındayken go-kart ile başlayan ve çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları bulunan genç rallici Buğra Banaz (22), 2017 yılında ilk kez boy göstereceği Avrupa Ralli Şampiyonası’nda zirveye çıkmak istiyor.

Kendisi gibi rallici babası Ender Banaz’ı örnek alan Buğra Banaz, otomobil sporuyla 1999 yılında go-kart aracılığıyla tanıştı. Banaz, 2004 yılına kadar boy gösterdiği go-kart şampiyonalarından mini kategoride Türkiye şampiyonu da oldu.

Öğrenimi nedeniyle bir süre ara verdiği otomobil sporlarına 2011 yılında babasının yardımcı pilotu olarak dönen Buğra, o günden bu yana çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Buğra Banaz, gelecek yıl yarışacağı Avrupa Ralli Şampiyonası’nda birincilikler hedefliyor.

– Buğra: “Otomobil sporlarına ilgimi babam artırdı”

Buğra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir rallici olan babası Ender Banaz’ın kendisinin ralliye olan ilgisini artırdığını söyledi.

Otomobil sporlarına henüz 7 yaşındayken 1999 yılında go-karta başladığını anlatan Buğra Banaz, şunları kaydetti:

“2004 yılına kadar Türkiye Go-Kart Şampiyonası’nda yarıştım. Mini kategoride Türkiye şampiyonu oldum. Babamın desteğiyle rallikros yarışmalarına katıldım. Henüz ehliyetim yokken babam Ender Banaz’ın yanından co-pilot olarak Eskişehir’de düzenlenen yarışmada ilk kez rallikros yaptım. Daha sonra Ege Rallisi’ne gittim. Orada ralli sporunun içine tamamen girmiş oldum. 2011’den beri aralıksız olarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda mücadele ediyorum.”

Buğra, otomobil sporlarında şampiyonluklarının bulunduğunu belirterek, son birkaç yıldır kendi adına çok güzel işler çıkarttığını bildirdi. 2011 yılında Türkiye rallikrosta kategori şampiyonu, 2012 yılında da “Fiesta Cup” şampiyonluğu yaşadığına değinen Buğra Banaz, “2014’te Castrol Ford Team’in bünyesinde yarışmaya başladım. 2014, 2015 ve 2016’da iki çeker gençler ve kendi sınıfımda şampiyon oldum. Türkiye Ralli Şampiyonu olmayı planlıyorum. 2017’de Avrupa’da boy göstereceğim. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışacağım. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda gençler şampiyonu olmak hedefiyle yola çıkacağım.” diye konuştu.