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Şampiyon sporcudan Aydın'a ziyaret

15 Kasım 2016 Salı, 10:40
Şampiyon sporcudan Aydın'a ziyaret

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SİVAS (AA) – Avrupa Muay Thai Şampiyonu Turan Aris’in, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, 22-29 Ekim tarihlerinde Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Turan Aris’i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Aydın, “Sporcularımızın göstermiş olduğu başarılar bizleri mutlu ediyor, gururlanıyoruz. Bize bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, sporcu Turan Aris’e altın hediye etti.

Sami Aydın şampiyon sporcu ziyaret

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