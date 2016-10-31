Şampiyon sporcuya kaymakamdan altın

SİVAS (AA) – Şampiyon sporcu, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Samsun’da yapılan Milli İrade Uluslararası Wushu Şampiyonası’ndan şampiyon olarak dönen Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Erdoğan, Kaymakam Akif Pektaş’ı ziyaret etti.

Pektaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Erdoğan’ı tebrik ettiğini belirterek, “Bundan sonra da inanıyorum ki artık dünya çapında, Büşra ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekecek, İstiklal Marşımızı okutacak. Biz de spor dalında daha çok başarıların yaşanabilmesi için öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz.” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise milli eğitim camiası olarak Büşra Erdoğan’ı tebrik ettiklerini belirtti.

Erdoğan da ailesinin kendisine güvendiğini ve her zaman destek olduklarını aktararak, “İnşallah gelecek hedeflerim Avrupa da derece yapmak, bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyletmek.” dedi.

Erdoğan’ın antrenörü Samet Şahin ise Büşra Erdoğan’la gurur duyduklarını belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa, dünya olimpiyat şampiyonlukları.” ifadesini kullandı.