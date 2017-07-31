Şampiyon tekvandocuya coşkulu karşılama

KONYA (AA) – 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda kadınlar +67 kiloda altın madalya kazanan Konyalı tekvandocu Selver Şeker, kente dönüşte coşkuyla karşılandı.

Samsun’da düzenlenen oyunlarda şampiyon olan milli tekvandocu Selver Şeker, antrenörleriyle birlikte Konya’ya döndü.

Otobüs terminalinde ailesi, spor eğitmenleri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan sporcuya, çiçek verildi. Milli sporcunun babası Nurettin Şeker’in, evladına sarılarak kutlaması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Sporculara dönüş yolunda eşlik eden İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Gökhan Ergün, Selver’le yaklaşık 7 yıldır çalıştıklarını belirterek, azimli çalışmanın sonucunda altın madalya aldıklarını söyledi.

Selver’in verilen eğitimin sonucunda bu başarıyı elde ettiğini anlatan Ergün, “Selver, milli takım kamplarında da çok hırslı şekilde çalışırdı. Zaten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu vardı. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda altın madalya alarak ülkemize ve şehrimize büyük bir başarı getirdi. Mutluyuz, gururluyuz. Bu başarıyı, başta şehitlerimize armağan ediyoruz. Bizlere verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Milli tekvandocu Selver ise ülkesinde olimpiyat şampiyonluğu yaşadığı için gururlu olduğunu vurguladı.

Daha önce dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğunun bulunduğunu anımsatan Selver, “Bu zamana kadar hiç ikinciliğimiz olmadı, hep birincilik elde ettik. Yani birincilik serisini sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Antrenmanlarımızı da aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Başkanı Recep Çınar da milli tekvandocu Selver’in sadece spor camiasının değil, TSYD’nin de gururu olduğunu ifade etti.

Şampiyon sporcu Selver Şeker, ailesi ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.