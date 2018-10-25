Şampiyonlar, Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda yarışacak
İSTANBUL (AA) – Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip Vodafone İstanbul Maratonu, 11 Kasım Pazar günü 40. kez start alacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na 30 bin çipli sporcunun yanı sıra yüz binlerce İstanbullu da katılacak.
100 ülkeden 3 bin 500 yabancı çipli sporcunun koşacağı maraton, 40. yıla damga vuracak bir yarışa da ev sahipliği yapacak. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen Vodafone İstanbul Maratonu’nun 40. yılında kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonları bir araya gelecek.
Geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanırken gerçekleştirdiği 2 saat 22 dakika 36 saniyelik derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul’da 2016’da şampiyonluğa ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşacak. İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2 saat 23 dakika 6 saniyelik derece bulunan Bahreynli Merima Mohammed’in zorlaması bekleniyor.
Erkeklerde ise Fransa’yı temsil eden, maratonun 2017 yılının galibi Abraham Kiprotich, aynı başarıyı 2016’da gösteren Azerbaycan’dan Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Bu yıl maratonun erkeklerdeki önemli favorilerinden biri de Kenyalı Marius Kimutai olacak. Kişisel en iyi derecesi 2 saat 5 dakika 47 saniyeyi 2016’da Amsterdam’da elde eden 26 yaşındaki atlet, bu yıl Seul Maratonu’nu 2 saat 7 dakika 45 saniye ile tamamlamıştı.
– Alman Profesör Helmut Winter, rekor için maratonda
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak maratonda, aynı zamanda eylül ayındaki Berlin Maratonu’nda dünya rekorunun kırılmasının temelini hazırlayan, “Tavşan Atlet” metodolojisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter ile koordineli olarak 42 kilometrede elit atletlerin tempo tutması sağlanacak.
Winter’ın yönettiği, Berlin Maratonu’nda 42 kilometrede 2 saat 1 dakika 39 saniye ile dünya rekorunun kırılmasını sağlayan sistem, şöyle çalışıyor:
"Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri sisteme yarış öncesinden giriliyor. Yarış esnasında bu sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her kilometredeki derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip oluyor."
Maraton (42,195 kilometre), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek.
Toplam 4 ana kategoride düzenlenecek etkinlikte, 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde, 10 kilometre koşusu Eminönü’nde ve halk koşusu (8 kilometre) Vodafone Park önünde son bulacak.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere "www.maraton.istanbul" adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Maratonda #40yılınhatırına, #koşistanbul, #sağlıkiçinkoş, #runistanbul ve #run4health hashtag’leri ile paylaşımlar takip edilebilecek.
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