Şampiyonun madalyaları annesine emanet
YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun bugüne kadar kazandığı madalya ve ödüllere gözü gibi bakıyor.
Kazakistan'da kazandığı altın madalya ile grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta yaşayan annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun güreşe başladığından itibaren kazandığı madalya ve ödülleri evinde sergiliyor.
Evinin bir odasını oğlunun madalya ve ödüllerine ayıran anne Kayaalp, Kazakistan'da kazanılan 4. dünya şampiyonluğu madalyasının Yozgat'a gelmesini bekliyor.
– Tek eksik olimpiyat altın madalyası
Madalyaların ve ödüllerin temizliğini ve bakımını yapan anne Kayaalp, AA muhabirine, oğlunun koleksiyonundaki tek eksiğin olimpiyat altın madalyası olduğunu söyledi.
Kayaalp, oğlunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alması için dua ettiğini anlatarak, "Oğlum çocukluğundan beri kazandığı ödülleri bana getirir, ben de saklarım. 100'ün üzerinde madalyası var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Oğlum o madalyalar için ter döküyor. Bu madalyalara 'altın, gümüş, bronz' denmesine rağmen maddi anlamda bir değeri yok ancak manevi değeri çok yüksek." diye konuştu.
Şampiyon güreşçinin olimpiyatlarda bronz ve gümüş madalya kazandığını, tek eksiğinin altın olduğunu vurgulayan Kayaalp, "İnşallah gelecek yıl olimpiyat altın madalyasını da getirip buraya koyacağız. Onun için dua ediyorum." dedi.
Anne Kayaalp, ödüllerin ve madalyaların çok olmasından dolayı tamamını sergileyemediğini dile getirdi.
Rıza'nın evlendiğini anımsatan anne Kayaalp, oğlunun madalya ve ödüllerini artık gelini Zeynep'e emanet edeceğini belirtti.
Kayaalp, oğlunun maçını izlerken çok heyecanlandığını ve sürekli dua ettiğini anlatarak, onunla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.
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