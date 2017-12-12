Samsatlı gençlere başarının püf noktaları anlatıldı

Samsat Kaymakamlığı Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen programda İlahiyatçı Araştırmacı- Yazar Şakir Diclehan tarafından söyleşi gerçekleştirildi. Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen “Edep” konulu çalışmada Yazar Şakir Diclehan, “Sanat ve düşünce dünyasında Sezai Karakoç” konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Diclehan sohbetinde, gençlerin ülkemizde yetişmiş önemli sanat, edebiyat ve bilim adamlarını çok iyi tanımaları, fikirleri ve düşüncelerini tahlil etmeleri, büyük ve küçükler arasında olması gereken sevgi ve saygının pekiştirilmesi gerektiğini belirterek, başarılı olmanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini ifade etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, günümüz düşünce adamlarından Şakir Diclehan’ı Samsat ilçesinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilerin kendisinin fikirlerinde istifade etmesini istedi.

Müdür Akın, “Gençlik olarak bizden önceki büyüklerimizi ve günümüzde önemli eserler bırakan yazar ve şairlerimizi yakından tanımalı ve çok okumalıyız. Şakir Diclehan hocamızda bunlardan biridir. Milli ve manevi değerleri önemseyen, edepli bireylerin yetişmesi için çaba sarf eden bir hocamızdır. Kendisini öğrencilerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Programa ortaokulu öğrencileri, okul öğretmenleri ve bazı okul idarecileri katıldı.

Fahrettin Çelik