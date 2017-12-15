Samsun çeltik üretiminde Türkiye’de 2’nci

Vali Osman Kaymak, Terme Platformu tarafından Terme Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Çeltik Paneli’ne katıldı. Terme Platformu Başkanı Nurşen Yapıcı panelde yaptığı konuşmasında, “Terme Platformumuz, Terme ilçesinin yetiştirmiş olduğu değerleri bir araya getirmek bu değerlerin bir arada kalarak, uzmanlık alanlarındaki katkılarıyla ilçemize katkılarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk toplantısını 4 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu ikinci toplantımızı baba ocağımız olan Terme’de yapmaya karar verdik. Yarın Platformumuzun 2. toplantısı Terme’de gerçekleştirilecek” dedi.

Vali Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Çeltik dünyada buğday ve mısırdan sonra en fazla üretim ve tüketimi olan tahıldır. Uluslararası Tahıl Konseyi’nin verilerine göre dünya tahıl üretiminde bir önceki yıla göre yaklaşık 22 milyon ton azalma öngörülmekte üretimin ise 2 milyon 600 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Dünya pirinç üretiminin ise 485 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Ülkemizde çeltik üretimi 920 bin ton civarındadır ve yaklaşık 552 bin ton pirinç elde edilmektedir. Ancak ülkemizin pirinç tüketimi 700 bin ton olduğundan her yıl 150-200 bin ton kadar pirinç ithalatı yapmaktayız. Türkiye son yıllarda sürekli artmakta olan üretim miktarıyla gelecek yıllarda pirinçte kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Bilindiği üzere 3039 sayılı Kanun gereği çeltik ekim alanları izne tabidir. Samsun ilimizde, 156 bin 297 dekar alanda 129 bin ton çeltik üretilmekte ve toplam çeltik üretimimizin yüzde 13,4’ünü üreten 2. il konumundayız. Bafra, Alaçam, Terme, Çarşamba, 19 Mayıs, Tekkeköy, Salıpazarı ve Yakakent olmak üzere 8 ilçemizde çeltik üretilmektedir. Pirinci ve pidesi ile ünlü olan güzel Termemizde yaklaşık 15 bin 400 dekar ekiliş ve 10 bin 400 ton çeltik üretimi ile çok büyük önem arz etmektedir. Şu da bir gerçektir ki, elde edilen ürünün yüksek kalitede ve tüketici talebine uygun olması, üretimde sürekliliğin sağlanarak sanayisinin gelişmesine katkı yapılması, ürünün üreticiyi memnun edecek fiyat aralığında olması ve pazarlamada sorun yaşanmaması, güvenilir gıda statüsünde tarladan sofraya kadar izlenebilir olması gerekmektedir. Bu durumda üretici ve tüketici memnuniyeti sağlanmış olur” diye konuştu.

Vali Kaymak’ın ardından Çeltik Paneli, Terme Platformu Başkanı Nurşen Yapıcı’nın moderatörlüğü ile başladı. Panelde, Terme Ziraat Odasından Mehmet Öztürk, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Rasim Ünan, OMÜ’den Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğünden Derya Şahiner, bir tohum firmasından Resul Engin ve sanayici Halil Karaçuha sunum yaptılar.

Panele ayrıca, Terme Kaymakamı Emin Alıcı, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Termeli çiftçiler katıldı.