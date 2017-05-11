Samsun-Rusya arası 40 dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi göre uyumlu olarak her ay düzenlenen sabah buluşmaları, bu ay iş adamı Recep Asal sponsorluğunda Sevgi Kafe’de gerçekleşti. Birçok meslek adamı ve şehrin önce gelen idarecilerinin katıldığı buluşmada Samsun ve ülke gündemine dair meseleler hakkında istişare edildi.

Vali Şahin: “Atatürk’e karşı söylenen olumsuzluklar, devlet aklını rahatsız ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında son zamanlarda meydana çıkan ve tepki toplayan söylemler hakkında konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, “19 Mayıs kutlamalarını biz 1 güne yok, 1 haftaya yaydık. Bu aralar Atatürk ile ilgili olur olmaz, aklı eren ermeyen millet bazı olumsuzlukları söylüyor. Bu devlet aklını rahatsız ediyor. Böyle bir şey ne gündemimizde yok. Bunun suni gündem olarak sokulmasının da kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten verilmeyecektir de. Bunlar şeyler değil. Yeri de zamanı da değil, tartışılması da son derece yanlıştır. Burası ‘İlkadım ve Atatürk Şehri’ bu tarz şeyler bizi defalarca rahatsız ediyor” dedi.

Başkan Yılmaz: “Rusya-Türkiye arası 40 dakika”

Cumartesi günü ilk uçuşların başlayacağı Krosnadar-Samsun uçuşları ile birlikte Türkiye-Rusya arasının 40 dakika olacağını açıklayan Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Dün, Rusya’dan ayın 13’ünde başlayacak olan seferler ile ilgili gönderdiğimiz tanıtım toplantısı yapan ekip Samsun’a geldi. Cumartesi günü Krasnodar’dan Samsun’a birincil uçak geliyor. Bu 52 yolcu kapasiteli bir uçak. Rusline havayolu şirketi bu uçağı seçim etti. Bundan sonraki her Cumartesi bu seferler olacak. Uçuş süresi 40 dakika sürecek. Arkadaşlarımız, 1 haftadır Rusya’da tanıtım günleri etkinlikleri yapıyorlar. Ruslar adına iş kolay. Onların vize sorunu yok. Oradan uçağın batmış gelmesini karşılamak öyle zor gözükmüyor. Rusya’ya dönecek uçakta ise biz daha önceden girişimlerde bulunmasak uçak doldurulamaz gibi geliyor bana. Bu konuda sadece bu uçağa destek olmak ve yaşatmak için bünyenizdeki çalışanları Krasnodar’a gönderebilirsiniz. ‘Git, orada nasıl pazarlar var incele gel’ diyebilirsiniz. Krasnodar-Samsun seferleri haftada 1 defa olacak diye oraya giden insanların 1 hafta baştan başa orada kalmak zorunda olduğu düşünülmesin. Krasnodar’dan İstanbul’a her gün uçak seferleri var. İstanbul üzerinden de Samsun’a dönebilirler. Bu uçuşlar haftada 2 gün olarak planlanıyordu. Ramazan ayının araya girmesi ve havaalanının akıbeti ilgili olayları kollamak için şu anda haftada 1 uçuş olsun istediler” diye konuştu.

“Bizim istikrara, el ele tutuşmaya, kalkınmaya ihtiyacımız var”

Siyasi rekabetin devamlı süreceğinin altını çizen Yılmaz, “Halk Oylaması süreci yorucuydu ve bitti. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecine girdi. ‘Evet’ diyende ‘hayır’ diyen de bu ülkenin geleceği için düşüncelerini sandığa yansıttılar. Sonuçlar üstünde dağıtılmış tartışmalar oluyor fakat sonuçta yeni sistem kuruldu. Deniz Baykal Bey’i de dinledim. Onlar da yeni bir süreçte siyasetin gereği olarak yapması gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Yaşam devam ettiği sürece bu rekabet olacak. Bu rekabet, ülkemizin parlak geleceği için hayırlara vesile olsun. İçinde bulunduğumuz coğrafyada kendi içimizdeki demokratik tartışmaları, bizim ülkemize aleyhinde iyi gaye beslemeyen insanlara aleyhinde kendi içimizdeki birlik ve beraberliği rahatsız edecek ölçeklere döndürmememiz gerekiyor. Bizim istikrara, el ele tutuşmaya, kalkınmaya ihtiyacımız var. Bundan sonradan bu sistemden taahhüt edilen ve bahsedilenlerin gereği yerine gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Vali Şahin ve Başkan Yılmaz, konuşmaların sonunda Samsun’un 19 Mayıs 2019 yılına değin estetik ve görsellik açısından daha güzelleşmesi için yapıların dış cephelerinin düzeltilmesi gerektiğini söylediler.

Erdi Demür