Samsun Valiliğinden Kerimcan Durmaz konseri açıklaması

Kerimcan Durmaz’ın önceki akşam sahneye çıktığı Piazza AVM’deki bir kafede saldırıya uğramasıyla ilgili Samsun Valiliği bir tanımlama yaptı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın detayları paylaşıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “01.12.2016 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz Canik ilçesinde etkinlik göstermekte olan Turizm İşletmesi Belgelere Dayanan bir meslek uygun meydana gelen ve adli makamlara intikal ettirilen ‘kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ olayı konusunda bir takım basın ve yayınlama organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun Valiliğimizce bilgilendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Laf konusu olayda kısaca; ilimiz Canik ilçesinde faaliyette bulunan turizm işletme belgelere dayanan bir işyerinde 23.00-02.00 saatleri arasında herhangi bir resmi başvuru ve bildirimde bulunulmaksızın konser düzenlendiği, benzer gün saat 23.00 sıralarında haber merkezine kayıtlı yerde tartışma olduğuna dair ihbar geldiği, kısa sürede bölge ekiplerinin intikal ederek ihbara konu işletme sorumlusuyla görüştükleri ve herhangi olumsuzluk olmadığının işletme sorumlusu tarafından bildirildiği, akabinde yine 00.30 sıralarında haber merkezine gelen ihbara istinaden ekiplerin açıklanmış işyerine intikal ettiği, tatmin edici şiddetle tartışma olayına müdahale edildiği, durum uygun darp edildiği anlaşılan kişilerin zorunlu tedavilerinin yaptırıldığı, durum yerinde olaya karışan şahıslardan birincil anda tespit edilenlerin nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalamasının yapıldığı, devamında işyerine ait emniyet kameraları izlenerek olayın tarafı olduğu değerlendirilen diğer güvenilmez kişilerin tespitlerinin yapıldığı, şüpheli olarak tespit edilen şahıslarla ilgili yapılan incelemeler kapsamında; arasında ressam K.C.D’nin darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen U.D., M.D.B., O.G.A. ve K.K. isimli şahısların yakalandığı, söz konusu şahısların 02.12.2016 günü Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak gönderildiği anlaşılmıştır.

Laf konusu kavga olayında mağdur olan şahısların kolay tıbbi müdahale ile giderilebilir tarzda yaralanmış oldukları, herhangi bir yaşamsal tehlike durumunun mevcut olmadığı ve şu belli başlı dek mağdurlara yönelik ateşli tabanca kullanıldığına ilişkin herhangi bir iz ve emarenin saptama edilmediği anlaşılmıştır. Keza, söz konusu konser faaliyeti ile ilgili olarak organizatörler göre 11.05.2002 tarih ve 24752 sayılı Devlete Ait Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın 82 numaralı Genelgesi zarfında herhangi bir müracaatta bulunmadıkları tespit edilmiş olup, bu konuda da zorunlu yönetimsel operasyon tesis edilecektir.”