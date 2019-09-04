Samsung, IFA 2019 Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) – Samsung, IFA 2019 Fuarı'nda, yeni BESPOKE buzdolabı ve yeni premium ankastre serisini tanıtacak.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics, yeni BESPOKE buzdolabı serisi ve yeni premium ankastre ürünü olan Dual Cook Steam buharlı fırını ile mutfak tasarımlarında yeni bir çığır açıyor.

Samsung'un BESPOKE ürün serisi, kullanıcılara mutfaklarını kendi zevklerine uygun şekilde düzenlemelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda da ankastre görünümüne sahip olan yeni bir buzdolabı kategorisi oluşturuyor. Günümüzün mutfaklarına uyum sağlayan bu ürün serisi, pazara yeni bir alternatif sunuyor.

Modüler bir tasarıma sahip olan yeni BESPOKE buzdolabı serisi, 8 farklı model içeriyor. BESPOKE buzdolaplarında kullanıcılar kendilerine göre ayarlamalar yapabiliyor ve ürünlerin sunduğu bu esneklik sayesinde buzdolaplarında yaşam tarzlarına ve tasarım ihtiyaçlarına göre değişiklikler gerçekleştirebiliyor.

– Tüketicilere sunulan diğer ankastre ürünler

Samsung aynı zamanda, 2020'de Avrupa için piyasaya sunulacak fırın, davlumbaz entegreli ocak, bulaşık makinesi ve buzdolabını içeren premium ankastre mutfak serisi hazırlıyor.

IFA 2019'da tanıtımı yapılacak olan serinin ilk ürünü çoklu pişirme özelliği ile benzersiz bir rahatlık sunan modern tasarımlı Dual Cook Steam buharlı fırın. Dikey yapıda tasarlanan fırın, yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip yüzeyi ile fırın tasarımını bir üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca Dual Cook Steam pişirme özelliği ile bir bölmesinde bir yemeği pişirirken, aynı anda diğer bölmesinde başka bir yemeği buharla pişirebiliyor.

Hem BESPOKE buzdolabı hem de yeni premium ankastre ürün serisi şık, ışık yansıtmayan ve her türden mutfağa uyum sağlayacak bir dokuya sahip saten cam malzemeden üretildi. Saten cam özelliği ve BESPOKE'nin yarattığı bu etki, diğer yeni ankastre ürünlerle yan yana konulduğunda daha da belirginleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kurumsal Kıdemli Başkanı ve Tasarım Ekibi’nin Lideri Harry Choi, "Tüketicilerin büyük bir bölümü ankastre stili mutfakları tercih ediyor. Mutfaklarının iç mimarisinin ailelerinin kimliğini ve kişisel zevklerini yansıtmasını arzu ediyorlar. Samsung'un BESPOKE gibi üst düzey kalitede bir işçilikle birlikte yeni yaşam tarzına yönelik yaptığı inovasyonların, insanların kendilerine özgü ihtiyaçlarını ne kadar etkin bir şekilde karşıladığını görmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.