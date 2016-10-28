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Samsunlu şehit törenle karşılandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık Samsun Çarşamba Havaalanı’nda askeri törenle karşılandı.

28 Ekim 2016 Cuma, 00:54
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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık Samsun Çarşamba Havaalanı’nda askeri törenle karşılandı. Törende şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’da katıldı.

Törenin arkasında şehit Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına koyularak Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi’ne gönderildi. 

Kenan Akyüz
 

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