Sanat engel tanımıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yaşayan, ellerini kullanmakta güçlük çeken romatoid artrit hastası Gonca Erbinel ile kurs arkadaşı Nursel Özkılıç, 34 yağlı boya resimden oluşan sergi açtı.

Eklemlerde hasara neden olan iltihaplı romatizma rahatsızlığı yüzünden hareketleri kısıtlı 45 yaşındaki Erbinel ile arkadaşı Özkılıç, Mustafa Kemal Paşa Beldeevi atölyesinde kendilerini geliştirdikten sonra 34 eserden oluşan resim sergilerini Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev’de izlenime sundu.

“Fırçanın Öyküsü” adlı sergiyle sanatın engel tanımadığını göstermek istediğini dile getiren Erbinel, yaklaşık 10 yıl önce bu hastalığa yakalandığını kaydetti.

Erbinel, “Kalçam ve dizlerim protez. Ellerimi zaten çok güç kullanıyorum. Bu durumu aşmanın tek yolu sanat. Kendinizi bir konuya adapte etmeniz gerekiyor. Ben de resim çizmeyi tercih ettim. Bu sergide 19 resmim var. Ellerim fırçayı tutarken zorlanıyor ama yine de mutlu oluyorum. Eve gittiğimde, başımı yastığa koyduğumda yorulduğumu hissetmek çok güzel.” ifadesini kullandı.

Nursel Özkılıç da resim eğitimleri olmamasına rağmen Tepebaşı Belediyesinin destekleriyle sergi açabilecek duruma geldikleri için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Atölyede öğrendiklerini temiz bir sayfayla birleştirdiklerini aktaran Özkılıç, “Öncelikle Gonca Hanım’la resimlerimi sanatseverlerle paylaşıyor olmak çok güzel. Bugünü hayal dahi etmedim. Emeklerimizin bir gün böyle ilgi göreceğini bilseydim daha fazla çalışırdım. 8 yıldır amatör olarak resim çiziyorum. Bu ilk sergimiz.” diye konuştu.

“Fırçanın Öyküsü” adlı sergi 28 Mayıs’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.