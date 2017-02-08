Sanatçı köyündeki kerpiç evler kış bakımından geçti

KONYA (AA) – Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde, sanatçıların dönem dönem gelip çalışmalarını yürütmeleri için kurulan Sonsuz Şükran Köyü’ndeki kerpiç evlerin toprak damları, karın kalkmasının ardından yuvakla sıkıştırılarak bakımdan geçirildi.

Sonsuz Şükran Köyü’nün Sorumlusu Mustafa Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki kerpiç evlerin, yörenin geleneksel mimarisiyle toprak damlı olduğunu belirtti.

Yağan karın erimesinin ardından koruma ve bakım amaçlı olarak evlerde, yörede “dam yuvağı” adı verilen silindirle sıkıştırma çalışması yaptıklarını dile getiren Akyüz, şunları söyledi:

“Toprak yapı da her yapı gibi kendine özgü bakım gerektiriyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evleri su akıntısından korumak için dam yuvakları ile toprak zemini sıkıştırıp mesai yapıyoruz. Toprak zemini düzlemeye yarayan bu uygulama, bölgemizde yıllardır yapılıyor. Bu evler, kışları sıcak, yazları da serinliği ve sağlıklı yapısı ile bölgemizde kalan sanatçılarımıza köy yaşamının güzelliklerini ve nimetlerini sunuyor.”