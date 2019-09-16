Sanatçılar köyünde “Yüreğiyle Yürüyenler” heykeli
KONYA (AA) – Konya'nın Hüyük ilçesinde, "sanatçılar köyü" olarak da bilinen Sonsuz Şükran köyünde heykeltıraşlar, Anadolu kadınını konu edinen, "Yüreğiyle Yürüyenler" adını verdikleri bir gözü kapalı heykel yaptı.
Heykeltıraş Meral Aran Kaysı, açılış programında yaptığı konuşmada, çalışmayı heykeltıraş Emrah Ateşli ile gerçekleştirdiklerini, "cefakar ve fedakar" Anadolu kadınını sembolize ettiklerini vurguladı.
Heykelde kadınlara olan vefa duygusunu dile getirmeye çalıştıklarını anlatan Kaysı, "Adına şiirler yazılan, şarkılar, türküler yakılan, romanlar yazılan kadınlarımızın bir de böyle, heykelde görünmesi için alanımızda bir şeyler yapmaya çalıştık." dedi.
Kadınların sanata olan katkısının fazla olduğuna dikkati çeken Kaysı, heykele "Yüreğiyle Yürüyenler" adını verdiklerini söyledi. Kaysı, "Heykelin bir gözünü kapalı yapmamızın sebebi, Anadolu kadını her şeyi görür ama görmezden gelir, duyar ama duymamazlıktan gelir. Onun için böyle sembolize ettik. O da Mehmet Hocamın bize önerisiyle çalıştık. Gözü kapalı olursa bir esprisi olsun, dikkat çeksin, akıllarda kalsın, diye." ifadesini kullandı.
Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken ise sanatçılara ait köyde sürekli olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptıklarını, buna benzer çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
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