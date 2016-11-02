Sanayinin Konya ihracatındaki payı arttı

Konya Sanayi Odası (KSO) aylık klasik meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile Otokar yöneticilerinin misafir olduğu meclis toplantısında söz alan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunumunda bu yılın Ocak-Eylül dönemini kapsayan birincil 9 ayda ülkenin ve Konya’nın ihracatında yakın coğrafyamızda yaşananlar ve küresel ekonomideki büyüme sıkıntısından nedeniyle yüzde 3 civarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Kütükcü, benzer dönemde sanayinin Konya ihracatındaki payının arttığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Konya ihracatında yüzde 75 olan sanayinin payının bu yılın birincil 9 ayında yüzde 79’a yükseldiğinin altını çizen Kütükcü, “Sanayinin toplam ihracatımız içindeki payının artması son derece önemli ve sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı ve sanayi üretimimizi daha pozitif artırmak için katma değeri daha yüksek ürünler üretmek zorundayız” dedi.

en fazla ihracat Ortadoğu-Asya ülkelerine

Kütükcü, yılın ilk 9 ayında ihracat rakamı bir milyar dolara yaklaşan Konya’nın Türkiye ihracat sıralamasında 13. sırada yer aldığını, bu dönemde Konya’dan bin 473 firmanın 177 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. Ocak-Eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayda ihracatının yüzde 43’ünü Ortadoğu-Asya ülkelerine gerçekleştiren Konya’nın toplam ihracatından Avrupa’nın yüzde 27, Afrika’nın yüzde 12, ABD’nin ise yüzde 3 pay aldığını gösteren Kütükcü, “Benzer dönemde en fazla Irak, Almanya, Cezayir, İran ve Suudi Arabistan’a ihracat gerçekleştirdik. azami ithalatı ise Çin, Almanya, Rusya, İtalya ve Tayvan’dan yaptık” ifadelerini kullandı.

Toplam ihracatın yüzde 44’ü iki sektörden geldi

Konya ihracatında uzun süreden bu yanlamasına birincil sırada yer alan cihaz ve aksamları sektörünün liderliğini korumaya devam ettiği bilgisini veren Kütükcü, “Bu yılın ilk 9 ayında makine ve aksamları sektörümüz şehrimizin ihracatında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Otomotiv Endüstrimiz ise ikinci sırada yer alıyor. Yılın birincil 9 ayında gerçekleştirilen 982 milyon dolarlık toplam ihracatın yüzde 44’ünü bu iki sektörümüz gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Konya, dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor

Sunumunda Konyalı sanayicilerin bütün kuvvet şartlara rağmen üreterek ve ihracat yaparak Türkiye’ye baskı katmaya devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, Konya’nın dış ticaret fazlası veren ender şehirlerden birisi olduğunun, Ocak-Ağustos döneminde 248.5 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiğinin altını çizdi.

Yatırım Özendirme Belgelerinde enerji sektörü önde

Konya’da kullanılan yatırım teşvik belgeleri ile ilgili bilgi de veren Kütükcü, ilk 9 ayda bir milyar 97 milyon lira tutarında 188 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, bu belgelerde 2 bin 239 şahsiyet istihdam öngörüldüğünü ifade etti. Yatırım Özendirme Belgelerinde bu dönemde güneş enerjisi yatırımlarının uyarı çektiğini kaydeden Kütükcü, toplam 188 belgenin 107’sinin enerji, 58’inin imalat, 20’sinin hizmet, 3’ünün ise tarım sektörlerinde düzenlendiğini sözlerine ekledi.

“Konya Savunma sanayinde kuvvetli bir potansiyele sahip”

Meclis toplantısına konuk olan AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise, Konya Sanayi Odası’na yaptığı çalışmalardan nedeniyle teşekkür etti. Konuşmasında Konya’nın savunma sanayindeki potansiyeline dikkat çeken Altunyaldız, “Konya savunma sanayi sektöründe hem imal gücü keza de yetkin insan kaynağı ile zinde bir potansiyele sahip. Şehir Halkı olarak bu gücümüzü artırmak, potansiyelimizi ve vizyonumuzu genişletmek istiyor, buna karşın araştırmalar yürütüyoruz” dedi. Altınyaldız, ayrıca Konya’nın Türkiye’nin savunma sanayindeki yerlilik oranını daha yukarı çekebilecek potansiyeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Meclis toplantısına misafir olarak katılan Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin de, Konya’da mükemmel çalışılabilecek bağlı sanayici firmalar olduğunu söyledi. Kazan-kazan ilkesi ile Konyalı firmalarla daha fazla niyetlenmek istediklerini aktaran Alptekin, 1.4 milyar TL’lik ciro elde ettiklerini, bunun da yüzde 60’a yakınını yerli ast sanayicilerden yaptıklarını açıklama etti.