“Şanghay 5lisi ABnin değil NATOnun alternatifi olabilir”

Özellikle 15 Temmuz sürecinden daha sonra gerginleşen ve son günlerde kopma noktasına gelen Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinin dondurulması” durumunun görüşmeye alınmasıyla yeni bir ebat kazandı. AP’den çıkabilecek mümkün bir negatif kararın Avrupa Birliği Liderler Zirvesi açısından bir bağlayıcılığı olmadığı bilhassa vurgulanırken, AP’nin kararının liderler üzerinde bir kanaat uyandırabileceği de belirtiliyor.

“MÜZAKERELER DURURSA YENIDEN BAŞLAMAZ!”

AB ile süren bahis sürecinin geçici olarak bile durdurulmasının Türkiye için büyük kayıp olacağını ifade eden Doç. Dr. Eren, “Eğer AB bu süreci durdurursa bir daha başlatmamız muhtemel olmayabilir. Bu askıya alma geçici olsa bile, AB ile ilişkilerde 2001-2004 aralarında yakaladığımız o dinamiği her yerde yakalamamız son derece zorlama olur” dedi. Türkiye’nin de ‘Biz AB hedefinden vaz geçiyoruz’ gibi bir yaklaşımımız olamayacağını açıklayan Doç. Dr. Eren, “Daha açık konuşmak gerekirse böyle bir teşebbüs olmamalı. Türkiye’nin yüzü Tanzimat’tan bu yana Batı’ya dönüktür. Keza AB üyeliği hedefi hükümetlere kadar istikrarsızlık gösteren bir şart değildir. Bir devlet politikasıdır. Ulusal bir dava gibidir az daha. Mesela bu yolda birincil adımları atmaya başlayan isimlere bakacak olursak, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit… Değişen hükümet görüşlerine rağmen AB hedefi defalarca stabil bir devlet politikası olarak yürütüldü. 2000’li yılların ilk yarısında ise en aydınlık dönemini yaşadı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNDE”

Türkiye’nin AB ilişkileri bağlamında tarihinin en fena döneminden geçtiğini açıklayan Doç. Dr. Eren, “AB ile ilişkiler noktasında Türkiye’nin yıldızının parladığı dönemler 2004 ile 2007 tarihleri arasıydı. Hatırlarsanız o dönemlerde ilerleme raporları dahi epeyce az hacimli ve bizim için koskocaman ifadeler barındıran metinlerdi. Bizi yerden yere vuran 90-100 sayfalık raporlar değildi. Tekrar bu dönem Türkiye’nin en çok yabancı anapara çektiği dönemdi. Her Yerde bu dönemdeki dinamiği yakalamamız gerekiyor. Bunun için de duygusallıktan uzakta davranarak, her tarafta bir demokratikleşme hamlesi açmak zorundayız. Mesela 17 Aralık 2004’te Türkiye’nin Kopenhag ve Maastricht kriterlerini yerine getirdiği saptama edilmişti. Bugün o ölçüm yapılsa bu kriterlerinin fazla azının yerinde olduğunu görürüz” biçiminde konuştu.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ YALNIZCA TİCARET ANLAŞMASI DEĞIL”

AB ile ilişkileri koparmanın Gümrük Birliği üzerinden ekonomiye de büyük zararları olacağını açıklayan Doç. Dr. Eren, “AB ile olan ticaretimizin hacmi bugün 120 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa’dan gelen aracısız olarak ve dolaylı tanıdık olmayan yatırımların üçte ikisi AB üyesi ülkelerden geliyor. Türk sanayi Batı’ya Avrupa üretim zincirinin bir parçası haline gelmiş durumda. Bunlar bizim basit kolay vazgeçeceğimiz şeyler yok” dedi. Gümrük Birliği için sıkça dile getirilen “Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesinden doğan hasar 400 milyar dolar” ifadelerinin de gerçeğini yansıtmadığını ifade eden Doç. Dr. Eren, “Böyle bir rakamı kimin hesapladığı, kimin tespit ettiği muhakkak olmadığı halde çoğu kez telaffuz ediliyor. Gümrük Birliği’ni de sadece hesaplı bir uzlaşma olarak görmek de hatalı. Birçok medeni hayat kriteri de Gümrük Birliği’nin içinde bulunuyor. Fikri ve sınai haklar, alıcı hakları, rekabet ölçeği gibi kriterler Gümrük Birliği baştan sona hayatımıza girdi. Rekabet Kurulu bu sayede kuruldu. Gümrük Birliği konusunda yaşadığımız en önemli handikap, üçüncü taraf ülkelerle yapılabilecek özgür ticaret antlaşmalarında görülüyor. Örneğin Brezilya, Meksika gibi ülkelerin AB ile bağımsızlık ticaret antlaşmaları var. Ama Türkiye ile imzalayamıyorlar. Keza de mevzuatta ‘Bu konuda Türkiye’nin de görüşü alınacaktır’ hükmü geçtiği halde imzalayamıyorlar. Bu konunun çözülmesi lüzumlu. Bununla ilgili de bir revizyon laf konusu” diye konuştu.

“ŞANGHAY BEŞLİSİ’NE ÜYE OLURSAK NATO’NUN DIŞINDA KALIRIZ”

Türkiye’nin AB ile yaşadığı gerilimli süreçlerde zaman zaman gündeme gelen Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinin ise Türkiye’ye faydadan çok zarar getireceğini düşündüğünü söyleyen Doç. Dr. Eren, “Böyle bir gelişme durumunda yaşanacakları göz önünde bulundurmak bile istemiyorum. Örneğin Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne aza olursa aniden kendisini NATO’nun dıştan bulur. Zira Şanghay Beşlisi zannedildiği gibi Avrupa Birliği’nin değil, NATO’nun alternatifi olabilir fakat. Zira Şanghay Beşlisi sınır çatışmalarını önleme, terörizmi önleme gibi konulara eğilmiş emniyet eksenli bir örgütlenme yapısı arz ediyor. Esas amaçları olan bağımsızlık ticaret konusunu hala çözümleyemediler. AB ise ‘supranational’ denen ‘uluslarüstü’ bir örgütlenme. Yani siyasi bir hakimiyet paylaşımı var. AB’ye alternatif bir örgütlenme yapısı dünya genelinde değil şu anda. Zira AB sadece siyasi ve yönetimsel bir örgütlenme yok, bir uygarlık projesidir. diğer taraftan Türkiye’ye yatırım neredeyse tamamen Batı’dan geliyor. Böyle bir durumda bu yatırım akışı hemen durur. Zira Batı ekonomisinin, AB’nin alım gücü ABD açık havada hiçbir coğrafyada yok” dedi.

