Şanlıurfada 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Şanlıurfa’nın Kasımkuyu köyü yakınlarında gece saat 02.54 sıralarında yerin 6 kilometre aşağıda 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ilk belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.