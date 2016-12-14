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14 Aralık 2016 Çarşamba

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Şanlıurfada 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Şanlıurfa’nın Kasımkuyu köyü yakınlarında gece saat 02.54 sıralarında yerin 6 kilometre aşağıda .

14 Aralık 2016 Çarşamba, 08:55
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Şanlıurfa’nın Kasımkuyu köyü yakınlarında gece saat 02.54 sıralarında yerin 6 kilometre aşağıda 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ilk belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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