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11 Aralık 2016 Pazar

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Şanlıurfada 4 şehit acısı

İstanbul’da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Süleyman Sorkut memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedilirken, Mehmet Taş ile birlikte Enes Çiçek ve Haşim Ressam’nın da Şanlıurfa nüfusuna belirli oldukları belirlendi.

12 Aralık 2016 Pazartesi, 00:21
sanliurfada-4-sehit-acisi

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İstanbul’da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Süleyman Sorkut memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedilirken, Mehmet Taş ile birlikte Enes Çiçek ve Haşim Ressam’nın da Şanlıurfa nüfusuna belirli oldukları belirlendi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna belirtilmiş olan Enes Çiçek ile Bozova nüfusuna belirli olan Mehmet Taş’ın Şanlıurfa’da defnedileceği öğrenilirken, Viranşehir nüfusuna belirtilen olan Haşim Usta’nın ise yarın İstanbul’da defnedileceği belirtildi.

öte taraftan Enes Çiçek’in ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

Şinasi İnan

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