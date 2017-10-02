Şanlıurfa’da 5 bin senelik oyuncak bulundu
Dünyanın en daha önceki mesken yerlerinden Şanlıurfa’da, Hazreti Musa’nın yaşadığı yer olarak söylenti edilen Soğmatar Antik Şehri’ndeki kazı çalışmalarında takribî 5 bin senelik oyuncak at otomobili ve buna ait tekerlekler bulundu.
Şehirde takribî 80 km mesafede bulunan Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde yer alan Soğmatar Antik Şehri, o yarıyıl Firavun’dan kaçan Hazreti Musa’nın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile bu senenin mayıs ayında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığında, Harran Üniversitesi Arkeoloji Kısmı Öğretim Azası Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak’ın katılımıyla bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.
Kısa zaman içinde hakikatleşen yoğun çalışmalarda mevzubahisi bölgede tespit edilen çok rakamda kaya kabrinde yapılan araştırmalarda takribî 5 bin senelik oyuncak at otomobiliyle buna ait tekerlekler ve çıngırak bulundu.
Soğmatar Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, şehrin tarihi anlamda ehemmiyetine işaret ederek, bir hayli noktada tarihi kıymetlerin bulunduğunu andırdırdı.
Şehirde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının en ehemmiyetlilerinden birinin Soğmatar’da asıllaştığını ifade eden Uludağ, laflarını şöyle sürdürdü:
“Bakanlığımızın izniyle kazılarımız bu bölgede devam ediyor, kazı çalışmalırnda şimdiye kadar ehemmiyetli belirtiler elde ettik. Nekropol alanında bir kabir odasında, kline içerisinde dolgu toprağın üzüntüye çalışmaları esnasında pişmiş topraktan yapılmış Tunç yarıyılına tarihlenen, kralların veya idareyicilerin çocukları için yaptırdığı hipotez edilen oyuncak araba ve bu otomobile ait tekerlekler bulduk. Bu bize yarıyılın sanat kavrayışını, başka bir deyişle günümüzden takribî 5 bin sene evvelki çocukların reyin kavrayışını yansıtıyor. Bu buluş bizim için çok ehemmiyetli, kısa zaman içinde yarıyılın estetik ve sanat kavrayışının izlerini taşıyan yapıt Türkiye’nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergilenecektir. Kazı çalışmaları neticesinde daha ehemmiyetli enkazlar elde edeceğimizi hipotez ediyoruz.”
Ay yaradanı Sin’e ait
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak ise 2012’de burada bir yüzey araştırması yaptığını, buranın Ay Yaradanı Sin’e ait olduğunu tespit ettiklerini aktardı.
Soğmatar’ın tarih açısından ehemmiyetine değinen Albayrak, antik şehrin yalnızca bir tapınak değil aynı zamanda bir kabirlik alanı olduğunu tanımladıklarını da dile getirdi.
Araştırmalara göre Soğmatar’ın bir yarıyıl Pagan dininin merkezi olduğunu ve semtin ortasında bulunan majör tepenin Soğmatar’ın mesken kumpasının merkezini oluşturduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:
“2012 senesindeki araştırmalarda 120 etrafında kaya kabri bulduk, bunların 7’si çok dikkat çekici, takribî 120 kabrin hepsi höyüğe bakıyor. Höyükte de araştırmalar yaptık, seramik buluntulara göre buranın günümüze kadar kesintisiz bir meskenin olduğunu gördük. 2016 senesinde bir aylık paklik çalışması yaptık. Kabirlerde suratın üzerinde buluntuya rastladık, bunların hepsini müzeye teslim ettik. Kabirlerin erken Tunç Çağı’nda yapıldıklarını, başka bir deyişle günümüzden takribî 5 bin sene evvel olduklarını gördük, bunların eş misalleri çok yok, buda çok ehemmiyetli bir özellik. Kabirler o yarıyılın özelliğini yansıtan kuyu biçiminde yapılmış. Ancak daha sonra Romalılar buraya geldiklerinde bu kabirleri hazır olarak bulmuşlar ve kabirlerini kimilerini kendi mimarilerine göre değiştirmişler.”
Albayrak, kazılarda oyuncak at otomobilinin yanı gizeme çıngırak da bulduklarına işaret eden Albayrak, “2017 senesinde kazı iznimiz çıktı, mayıs ayında bir ay çalıştık, şimdi de 15 gündür çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiye kadar 45 kabri açtık, Romalılar yarıyılında dahi açılmamış üç kabir bulduk, bu kabirlerden bir tanesinde 4 tekerlekli minyatür at otomobili, biz bunu çocuk oyuncağı olarak adlandırıyoruz, yeniden kuş motifli çıngırak bulduk. Başka Bir Deyişle çocuk kabrine, çocuğun oyuncakları gömülüyor. Bunlar çok garip, takribî 5 bin sene evvel o yarıyılda dahi bir çıngırağın olduğunu öğreniyoruz artık.” diye konuştu.
Yusuf Albayrak, mevzubahisi at otomobilinin kazıda çıkan ilk yapıt olması açısından ehemmiyetine işaret ederek, çalışmalar neticesinde çok daha ehemmiyetli belirtiler elde etmeyi amaçladıklarına sözlerine ilave etti.
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