Şanlıurfa'da DAEŞ üyesi 2 canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa’da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ üyesi 2 terörist, canlı bomba yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA – Şanlıurfa’da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ üyesi 2 terörist, canlı bomba yeleği ve patlayıcılarla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Suriye sırından geçen DAEŞ mensubu 2 teröristin yanlarındaki patlayıcılarla Akçakale ilçesini geçerek, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine geldiği ihbarını aldı. Takibe alınan teröristler, bir kamyonete patlayıcıları yüklerken operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada, 24 kilogram TNT patlayıcı, el yapımı bomba, intihar yeleği, 107’lik top mühimmatı gövdesi, başlığı ve tapası, 17 el bombası fünye grubu, 12 infilaklı ve fitil irtibatlı parça etkili patlayıcı, açma kapama anahtar sistemi, 99 elektrikli kapsül, 2 el bombası fünye grubu, bant sarılı infilaklı fitil, 2 pil, alıcı devre, 13 basma tip anahtar sistemi ve 200 metre infilaklı fitil ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Teröristlerin, kentte kamyonetle bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtildi.