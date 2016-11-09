Şanlıurfalı öğrencilerden Başkan Özgüvene teşekkür

Geçtiğimiz yıl ’Her insan bir kitap’ sloganı ile kitap toplama kampanyası başlatan Ereğli Belediyesi topladığı kitaplardan 300 adedini Şanlıurfa Birecik Bentbahçe İlkokuluna yolladı. Mektep öğrencileri, kendilerine gönderilen kitaplar için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür ettiler.

’Her insan bir kitap’ sloganı ile kitap toplama kampanyası başlatan Ereğli Belediyesinin projesini yakından peşine düşüp takip eden ve tayin aldığı Şanlıurfa Birecik Bentbahçe İlkokulu öğrencilerine gönderilmesi noktasında girişimlerde bulunan Ereğlili öğretmen Atilla Güneş’in talebini dikkate alan Ereğli Belediyesi, 300 adet kitabı okula gönderdi. Kitapları bölge ve büyük sevinç yaşamış öğrenciler, Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e keza sözlü hem de hazırladıkları dövizlerle teşekkür ettiler.

Öğrencilere kitap sevgisi telkin etmek hedefinde olduklarını söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, geçtiğimiz sene başlattıkları ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere toplanan kitaplardan bir bölümünü Şanlıurfa’ya gönderdiklerini belirtti. Kitap okuma tamamen çocukların, sorgulayan, araştıran, bambaşka görüş açıları şampiyon bireyler haline geldiklerini söyleyen Başkan Özgüven, amaçlarının geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek çocukların yetişmelerine katkı maddesi temin etmek olduğunu kaydetti.

Ereğli Belediyesi olarak eğitime kayda değer katkılar verdiklerini ve vermeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Özgüven, çağdaş Türkiye’nin yapılanmasında sağlam temeller üstüne konulacak harcın çok kayda değer olduğunu vurgulayarak, “Bu harç kitap okuyarak, kendini geliştiren, düşünce ve düşünceleri ile ışık tutacak olan gençlerimiz, çocuklarımızdır. Bu noktada Şanlıurfa’ya gönderdiğimiz kitaplardan öğrencilerin faydalanacağına inanıyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.