Şans Topu 14 Aralık 2016 Çarşamba 809. HAFTA çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 14 Aralık)

Baht Topu 14 Aralık 2016 uğurlu numaraları bu akşam belli oldu… Peki 7 Aralık uğurlu numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin ilgiyle beklediği şans topu 809. HAFTA çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde… Kısmet Topu 14 Aralık 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Baht topu 14 Aralık netice)

ŞANS TOPU ŞANSLI NUMARALARI: 04 16 22 29 30 + 11

İŞTE TALIH TOPU 14 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

BAHT TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe değin oynayabilir ve Çarşamba günü genel olarak 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı baht topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir fazla birey bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Baht topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok süre +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz süre kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Kısmet topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler göre kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

KISMET TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Kısmet Topu (5+1) oyunu, iki ayrı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk rakam kümesi 1-34 göstermelik, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Talih Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine yerinde bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Baht Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) almak üzere 8 adettir.

Kısmet Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e dek Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her sütun için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.