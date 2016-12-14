Şans Topu 14 Aralık 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 14 Aralık sonuç)

Şans Topu 14 Aralık 2016 şanslı numaraları bu akşam belli oldu mu.. Peki 7 Aralık şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği talih topu 809. HAFTA çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu mu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi veya kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde… Talih Topu 14 Aralık 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 14 Aralık sonuç)

KISMET TOPU 14 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞİ SAAT 21:30‘DA YAPILACAK VE SONUÇLAR AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

BAHT TOPU NASIL OYNANIR?

Talih topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe dek oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı talih topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu tutku ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Kısmet topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e değin olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ilave olarak da +1 yani 1 den 14 e dek olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok vakit +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz vakit kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Baht topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) biçiminde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler tarafından zahmetsizce tedarik etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

KISMET TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Kısmet Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk sayı kümesi 1-34 göstermelik, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk rakam kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Kısmet Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine yerinde bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e değin Sayısal Oyun bayilerinde yer alan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.