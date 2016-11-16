Şans Topu 16 Kasım çekiliş sonuçları… MPİ şans topu sonucu – ÖĞREN

16 Kasım 2016 kısmet topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Herkesin ilgiyle beklediği kısmet topu çekilişinde şampiyon numaralar hangileri olacak? çekiliş sonunda hayallerine kavuşacak ve zengin olacak birey ve ya kişiler kimler olacak? Bütün ayrıntı haberimizde olacak…

KISMET TOPU 9 KASIM 2016 (GEÇEN HAFTA) SONUÇLARI

KISMET TOPU NASIL OYNANIR?

Kismet topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe dek oynayabilir ve Çarşamba günü genelde 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı talih topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok birey bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Kismet topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e dek olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e dek olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu süre +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz vakit zahmetsizce ikramiye kazanabiliriz.

Kismet topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) biçiminde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler göre zahmetsizce temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU KAZANMA İPUÇLARI

Kismet Topu adamakıllı bir kısmet oyunudur. Bu oyunda istiyorsanız şimdiye dek çekilişlerde azami çıkan toplara oynamanızda ve en düşük çıkan toplardan uzakta durmanızda avantaj vardır.Veya en çok çıkan sayıların yanına minimum çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz. Çünkü bazı çekilişlerde en fazla meydana çıkan sayıların yanına en az meydana çıkan sayılarda bulunuyor. Bir öteki yöntemde kuponu makinaya hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde öbür bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Talih Topunda azami çıkan birincil grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 – 4

Şans Topunda maksimum çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 – 14

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Baht Topu (5+1) oyunu, iki bambaşka rakam kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Birincil rakam kümesi 1-34 göstermelik, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Talih Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine yerinde bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) elde etmek üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde yer alan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her sütun için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

CANAN BEŞTAŞ