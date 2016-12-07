Şans Topu 7 Aralık 2016 Çarşamba 808. hafta çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 7 Aralık sonuç)

Baht Topu 7 Aralık 2016 uğurlu numaraları bu akşam emin oldu.. Peki 7 Aralık uğurlu numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin ilgiyle beklediği talih topu 808. HAFTA çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne değin oldu mu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde… Kısmet Topu 7 Aralık 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Baht topu 7 Aralık sonuç)

KISMET TOPU ŞANSLI NUMARALARI: 06 10 17 24 30 + 04

İŞTE TALIH TOPU 7 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞİ TÜM DETAYLARI:

TALIH TOPU NASIL OYNANIR?

Talih topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe dek oynayabilir ve Çarşamba günü çoğunlukla 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı talih topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu tutku ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ilave olarak da +1 yani 1 den 14 e dek olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok vakit +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman zahmetsizce ikramiye kazanabiliriz.

Baht topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) biçiminde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne tarafından bayiler ve genel müdürlükler göre kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Talih Topu (5+1) oyunu, iki ayrı rakam kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Birincil rakam kümesi 1-34 göstermelik, ikinci sayı kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil rakam kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Talih Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. böylece ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) edinmek üzere 8 adettir.

Baht Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e değin Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.