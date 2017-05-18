Şans Topu çekiliş sonuçları ÖĞREN? MPİ 17 Mayıs

Talih Topu 17 Mayıs 2017 uğurlu numaraları bu akşam belli oldu mu? Peki 17 Mayıs şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği şans topu 831. HAFTA çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu. Geçen hafta Iğdır merkezde 1 kişiye meydana çıkan uğurlu numaralar bu hafta kimin yüzünü güldürecek. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey veya kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde… Şans Topu 17 Mayıs 2017 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Baht topu 10 Mayıs sonuç ÖĞREN)

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İŞTE 10 MAYIS 2017 KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi kadar düzenlenen Baht Topu çekilişleri her hafta Çarşamba akşamları yapılıyor. Geçen hafta büyük ikramiye şampiyon talihlinin Iğdır’dan çıktığı çekilişte 5 bilen 16 talihli 4 bin 351 lira 65 kuruş, 4 fazla 1 haberdar olan 201 talihli 346 lira 90 kuruş, 4 haberdar olan 2 bin 490 uğurlu 37 lira 35 kuruş, 3 artı 1 haberdar olan 5 bin 727 uğurlu 20 lira 60 kuruş, 3 haberdar olan 76 bin 210 şanslı 4 lira 25 kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 157 talihli 6 lira ikramiye almaya hak kazanırken 1 fazla 1 bilenler de 3 lira 30 kuruş kazandı.

KISMET TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genel olarak 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı baht topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok birey bu oyunu şımartma ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ilave olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu vakit +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Baht topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yeniden büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler göre zahmetsizce tedarik etme şansınız bulunmaktadır. (Rıdvan Turşak / İHA)

TALIH TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Talih Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Birincil rakam kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Kısmet Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) elde etmek üzere 8 adettir.

Talih Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.