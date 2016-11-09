Şans Topu Sonuçları 09 Kasım 2016… MPİ şans topu sonucu – ÖĞREN

9 Kasım 2016 şans topu çekilişinde kazanan numaralar bu akşam belirlenmiş olacak. Peki uğurlu numaralar nereye ve kime çıkacak? Tiryakilerinin ilgiyle beklediği şans topu çekilişinde kazanan numaralar ve ikramiye miktarları ne değin olacak. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler olacak…

KISMET TOPU 9 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİ SAAT 21:00’DA YAPILACAKTIR

(Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sitemizden biletinize bakabilirsiniz)

BAHT TOPU NASIL OYNANIR?

Kismet topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe dek oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı kısmet topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir fazla kişi bu oyunu tutku ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Talih topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e dek olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ilave olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz vakit zahmetsizce ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yeniden büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler kadar zahmetsizce temin etme şansınız bulunmaktadır.

KISMET TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Kismet Topu (5+1) oyunu, iki bambaşka sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk sayı kümesi 1-34 göstermelik, ikinci rakam kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. böylece ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) almak üzere 8 adettir.

Kismet Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e değin Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

CANAN BEŞTAŞ