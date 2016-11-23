Şans Topu Sonuçları 23 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 23 kasım sonuç)

23 Kasım 2016 baht topu çekilişinde şampiyon numaralar bu akşam emin oldu.. Peki şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği şans topu çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde..,

İŞTE ŞANS TOPU 23 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİNİ ŞAMPIYON NUMARALAR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Baht topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe değin oynayabilir ve Çarşamba günü genelde 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı baht topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir fazla birey bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Talih topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ilave olarak da +1 yani 1 den 14 e değin olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu vakit +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz süre kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne tarafından bayiler ve genel müdürlükler kadar zahmetsizce temin etme şansınız bulunmaktadır.

TALIH TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Kismet Topu (5+1) oyunu, iki öbür rakam kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk sayı kümesi 1-34 göstermelik, ikinci rakam kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil rakam kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Talih Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Baht Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e kadar Sayısal Oyun bayilerinde yer alan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.