Şans Topu Sonuçları 23 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren

23 Kasım 2016 baht topu çekilişinde şampiyon numaralar bu akşam emin olacak.. Peki şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği baht topu çekilişinde şampiyon numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne değin oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiğniz bu soruların cevabı haberimizde olacak,

TALIH TOPU 23 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİNİ ŞAMPIYON NUMARALAR BU AKŞAM SAAT 21:00’DE BELIRLENMIŞ OLUR OLMAZ SİTEMİZDE OLACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

BAHT TOPU NASIL OYNANIR?

Baht topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe dek oynayabilir ve Çarşamba günü çoğunlukla 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu tutku ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Baht topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e dek olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e dek olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu vakit +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Talih topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) biçiminde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne tarafından bayiler ve genel müdürlükler göre zahmetsizce temin etme şansınız bulunmaktadır.

BAHT TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci rakam kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil rakam kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı öteki oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) elde etmek üzere 8 adettir.

Talih Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e değin Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her sütun için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.