Şans Topu sonuçları! 26 Nisan 2017 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ Şans Topu sonuçları tıkla öğren..

Talih Topu 26 Nisan 2017 uğurlu numaraları bu akşam muhakkak oldu. Peki, 26 Nisan şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği kısmet topu 828. hafta çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey veya kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde… Kısmet Topu 26 Nisan 2017 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Talih topu 26 Nisan netice)

Kısmet Topu sonuçları! 26 Nisan çekiliş sonuçları için tıklayınız

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Baht topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe değin oynayabilir ve Çarşamba günü çoğunlukla 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı talih topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok birey bu oyunu tutku ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e değin olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e dek olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok süre +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman zahmetsizce ikramiye kazanabiliriz.

Baht topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler tekrar büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca tedarik etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Baht Topu (5+1) oyunu, iki öbür sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk sayı kümesi 1-34 göstermelik, ikinci sayı kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, birincil sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine yerinde bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Baht Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) almak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her sütun için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Kısmet topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Talih topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

Sayısal Oyun Biletleri İçin Dikkat

LÜTFEN UYARI:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya beceriksiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Somurtkan halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği mağdur durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri akıcı, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, sütun harfleri ve öteki bilgiler bilet üzerinde fazla derecede kenarlara kaymamıştır.