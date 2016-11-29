Şans Topu Sonuçları 30 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 30 kasım sonuç)

30 Kasım 2016 baht topu çekilişinde şampiyon numaralar bu akşam emin olacak.. Peki 30 Kasım şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin ilgiyle beklediği şans topu çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne değin oldu mu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak birey ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde…

ŞANS TOPU 30 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİNİ ŞAMPIYON NUMARALAR SAAT 21:00’DE AÇIKLANACAK VE AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ DA SİTEMİZDE OLACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

TALIH TOPU NASIL OYNANIR?

Baht topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 aralarında TRT ekranlarından canlı talih topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir fazla kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar aralarında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise birincil etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Birçok süre +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz vakit kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Talih topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yeniden büyüklüğüne kadar bayiler ve genel müdürlükler kadar zahmetsizce temin etme şansınız bulunmaktadır.

BAHT TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Baht Topu (5+1) oyunu, iki ayrı rakam kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Ilk rakam kümesi 1-34 numaradan, ikinci rakam kümesi ise 1-14 göstermelik oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci rakam kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Baht Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine yerinde bir oyundur. bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Talih Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) almak üzere 8 adettir.

Talih Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00‘e kadar Sayısal Oyun bayilerinde yer alan oyun terminallerinden oynanabilir.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her sütun için 33’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her sütun için 107’de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her sütun için 74’te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 sütun oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her sütun için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her sütun için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.