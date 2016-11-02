Şans Topu sonuçları! Büyük ikramiyi kaç kişi kazandı?

Kasım ayına girdik ve Kasım ayının ilk talih oyunu çekilişi Talih Topu için yapıldı! 2 Kasım 2016 tarihli 802. hafta Kısmet Topu sonuçları bu akşam Ankara’da yapılan çekiliş ile belirli oldu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Kısmet Topu’nun 2 kazananı çıkmıştı oysa peki bu hafta Şans Topu’dan baht kimlerin yüzüne güldü. MPİ’nin verdiği sonuçlara tarafından bu hafta büyük ikramiye 3’e bölündü ve bunlardan ikisi İstanbul’dan (Zeytinburnu ve Sancaktepe) diğeri de Şırnak’tan (Cizre) çıktı. İşte 803. haftanın Baht Topu sonuçları ve ikramiye miktarları…

803. haftanın numaraları: 4, 11, 26, 29, 30 + 11

5 bilen kişi sayısı : 25 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.762,90 TL

4+1 haberdar olan birey sayısı : 241 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 286,95 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.659 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34,70 TL

3+1 haberdar olan birey sayısı : 6.901 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,75 TL

3 haberdar olan birey sayısı : 79.014 Birey başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

2+1 haberdar olan birey sayısı : 59.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 189.129 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL