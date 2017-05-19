Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Skakadan Başkan Akyüreke ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, arkadaş ve kardeş toplulukların isimlerini şehirde yaşatarak aradaki bağların unutulmamasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Konya ile Bosna Hersek arasında dinç bağlar olduğunu, Bosna Hersek, Saraybosna ve Aliya İzzetbegoviç isimli çok sayıda hizmet bulunduğunu andıran Başkan Akyürek, “Saraybosna ve Konya mana olarak birbirine eş şehirler. Bizim için en önemli kardeş şehirlerimizin başında Saraybosna gelir. Türkiye’de yaşanan olaylar Bosna Hersek’i, orada yaşanacak olaylar Türkiye’yi yakından ilgilendirir. İşbirliğini güçlendirmeye ve deneyimleri paylaşmaya devam edelim. Birlikte büyüyelim inşallah” dedi.

“Bosna Hersek’in ayakta kalmasının en büyük destekçisi ve garantisi Türkiye’nin enerjik olmasıdır”

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ise, “Konya’nın Bosna Hersek ve Saraybosna için yaptıkları için minnettarız. Saraybosna sizin desteklerinizle şu an daha yaşanabilir bir kent konumunda. Gönüllerimiz ve hizmetlerimiz bir. Türkiye’de son dönemde yaşananlar sadece Türkiye için değil, dünya için siklet talep ediyor. Son referandumda Konya olarak aldığınız yüksek sayı nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları bizler de üzüntü ile yakından peşine düşüp takip ettik. Bosna Hersek’in ayakta kalmasının en büyük destekçisi ve garantisi Türkiye’nin enerjik olmasıdır. Türkiye için de istikrarlı bir Bosna Hersek fazla önemlidir” diye konuştu.

Saraybosna’da çarşıya meydana çıkan herkesin Konya’nın verdiği tramvayları gördüğünü belirterek, verilen yardım için teşekkür eden Skaka, iki kent arasındaki ilişkileri bir adım daha ileri taşımak istediklerini açıklama etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ziyaretin sonunda Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka’ya Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.