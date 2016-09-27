Saraykent'te yöresel kilim dokuma kursu

YOZGAT (AA) – Saraykent ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan yöresel kilim dokuma kursu ilçede yoğun ilgi görüyor.

Saraykent İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınlara iş imkanı sağlamak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar anımsatmak için kurs açtıklarını söyledi.

Açılan ilk kursta 25 kursiyere sertifikalarının verildiğini dile getiren Gürsoy, “İlçemizdeki vatandaşlarımıza iş imkanı sunmak amacıyla açılmış olan yöresel kilim dokuma kursunda 25 kursiyer var. İş imkanı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar tanıtımını yapmak, Saraykent halkımıza Yozgat yöresine ait yöresel motifleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için kursumuzu açtık. İlk kursta 25 kursiyere sertifikaları verdik. Kursumuzun rağbet görmesi üzerine 25 kursiyer ile ikinci kez kursumuzu açtık.” diye konuştu.