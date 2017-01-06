Sarayönü belediye meclis toplantısı

KONYA (AA) – Sarayönü Belediye Meclisi 2017 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Nafiz Solak yeni yılda önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Konya’nın uydu kenti olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydeden Solak şunları kaydetti:

“2017 ilçemizin yılı olacak. Son aşamaya gelen Organize Sanayi Bölgesi projemiz hayata geçecek. İlçemizde istihdam problemi kalmayacak. TOKİ tarafından toplam bin 689 dairelik iki ayrı konut projesi yapılacak. Asfalt, kilitli parke taş ve stabilize yol yapımında 1 milyon metrekarelik bir hedefimiz var. Bunlarla birlikte ilçemize değer katacak daha birçok projeyi hayata geçireceğiz.”

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı son buldu.