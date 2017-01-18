Sarayönü Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

KONYA (AA) – Sarayönü Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesiyle belediye imkanları doğrultusunda işçilere önemli haklar verildiğini söyledi.

Belediye işçilerinin daha iyi şartlar altında çalışmasına önem verdiklerini belirten Solak, “Elimizden geldiğince çalışanlarımızın lehine, gücümüz nispetinde iyileştirilme yapılmasına dikkat ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinden yola çıkarak daha mutlu insanların, daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını, içimizdeki çalışma gayretini teşvik etmesini ve birbirimizi daha fazla kucaklamamıza vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi, belediye işçilerinin katılımıyla Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ve Hizmet-İş Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır arasında imzalandı.